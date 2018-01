Donne scippate a Napoli: il video choc La tecnica rapidissima: forse la complicità di un secondo uomo per mettere a segno lo scippo

Muhammad Salah, un 21enne di origini egiziane e già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, è stato arrestato per 2 furti con strappo di smartphone commessi nel Centro direzionale ai danni di 2 donne. Alcune guardie giurate in servizio al Centro direzionale, mentre tenevano d’occhio le telecamere di sorveglianza, hanno assistito in diretta a uno dei due furti vedendo il 21enne strappare il cellulare di mano a una donna che camminava tra le torri mentre era al telefono.

La telecamera ha immortalato anche, il fatto che a pochi centimetri da loro, un mendicante - verosimilmente nordafricano - che aveva teso il berretto per chiedere la carità proprio nel momento in cui lo scippatore aveva allungato la mano per razziare lo smartphone, quando ha realizzato cosa fosse appena successo ha rincorso il ladro tentando di fermarlo. Il giovane era poi fuggito giù per le scale mobili che portano in un parcheggio sparendo dalla vista delle telecamere. Le guardie giurate nel frattempo però avevano allertato il 112, così una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Napoli ha ricevuto l’allarme individuando il soggetto nei dintorni del centro, in piazza Salerno, arrestandolo.



Dagli accertamenti effettuati in prima battuta è emerso inoltre che il giorno prima, sempre al Centro direzionale, un’altra donna era rimasta vittima di un furto con modalità identiche. Una 53enne di Torre del Greco, di passaggio nel centro in compagnia della figlia per alcune commissioni, si era vista strappare il cellulare di mano da un giovane straniero. I militari allora hanno contattato la donna che ha riconosciuto Salah: era stato lui anche in quel caso. Il 21enne è stato dunque portato in carcere dopo le formalità di rito, ma continuano gli accertamenti perché non si esclude che abbia commesso ulteriori furti con modalità simili e sempre nella zona.

