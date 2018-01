Sparata alla caviglia mentre è affacciata al balcone Lo sparo, il ferimento

Una donna di 57 anni è stata ferita a colpi d'arma da fuoco a Napoli. La donna era al telefono, affacciata al balcone quando è stata attinta da un colpo di pistola che l'ha ferita alla caviglia.



L'episodio è accaduto in via Cannavino, nel quartiere Pianura, poco prima delle 20. La donna è stata portata in ospedale dove è stata medicata alla gamba. I carabinieri stanno svolgendo indagini; verosimilmente, secondo le prime ipotesi, si tratta di un proiettile di rimbalzo.