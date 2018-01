Capodanno a Malaga, arrestato al rientro. In manette Forte Era latitante dal 2017

Arrestato al ritorno dalle vacanze di Capodanno, latitante in manette alla stazione dei treni. Dalla Spagna aveva postato sui social sue foto dei festeggiamenti di Capodanno. I carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno catturato un latitante di 22 anni, Antonio Forte, napoletano, ritenuto vicino a un gruppo camorristico attivo nel rione della Pignasecca.



È stato ammanettato all'interno della stazione ferroviaria di Napoli, mentre rientrava dall'aeroporto di Fiumicino dove era atterrato per eludere i controlli allo scalo napoletano. Tornava da Malaga, dove aveva trascorso parte della latitanza: «soggiorno» immortalato sui social dove il giovane aveva postato diverse foto dei suoi festeggiamenti in occasione del Capodanno.

Forte si era reso irreperibile dal maggio 2017. Sfuggiva a un ordine di carcerazione di 4 anni emesso dal tribunale di Napoli per lesioni aggravate e detenzione e porto abusivo di armi: il ricercato, infatti, nel luglio 2014 gambizzò in strada, proprio nel rione della Pignasecca, un uomo originario dello Sri Lanka.



Forte è stato inoltre arrestato in flagranza per possesso di documenti falsi perché al momento della cattura ha esibito ai carabinieri una carta d'identità con le generalità di un suo conoscente, ed è stato ulteriormente segnalato per ricettazione poiché indossava un rolex d'oro del valore di circa 20mila euro, provento di una rapina in Spagna.