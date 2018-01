Domenica tragica: fiamme in casa, muore carbonizzata Dramma nel Rione Saità

Domenica drammatica a Napoli. Questa mattina nel Rione Sanità è divampato un incendio in un'abitazione al pian terreno, dove ha perso la vita una donna. Il rogo violentissimo si è sviluppato, per cause che sono da accertare, all'interno di uno «bassi» napoletani. Una donna di 58 anni, Carolina La Sala, è morta. Un inferno nel cuore antico di Napoli. Grida, paura e fumo hanno invaso la zona. La tragedia in una casa di pochi metri quadri in vico Calce 4. Il terraneo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Il corpo della donna devastato dal fuoco.