Furti di rame, controlli e due arresti della Polfer Verifiche nei depositi del cosiddetto "oro rosso" in tutta la Campania

La Polizia ferroviaria della Campania nelle ultime ore sta effettuando una serie di controlli contro il furto di rame lungo le linee ferroviarie. Il servizio ha visto i poliziotti della Polfer impegnati a controllare depositi di ferro vecchio e presso i cosiddetti “rottamai”. Nel mirino 23 depositi di rame . Controllate 151 persone, che si aggiungono alle 511 identificati durante le verifiche ordinarie in tutta la regione. A Napoli, invece, sono stati arrestati due cittadini rumeni con l'accusa di furto di rame. I due erano a bordo di un treno in sosta e sono stati sorpresi mentre tagliavano dei cavi elettrici. Bloccati, dopo una sosta in Questura, i due rumeni sono stati giudicati per direttissima e condannati ad 8 mesi di reclusione.