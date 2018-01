Bologna, ferito da una lastra di vetro, grave 32enne campano L'uomo, un corriere, è ricoverato in rianimazione nell'ospedale Maggiore

E' ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna un uomo di 32 anni, di Napoli, rimasto gravemente ferito, ieri mattina, in via del Lavoro a Bologna. L'uomo, corriere di una ditta di trasporti, al momento del grave infortunio, pare fosse impegnato in dei lavori. Indagano i Carabinieri intervenuti subito sul posto. Secondo una primissima ricostruzione il 32enne era con un collega nel parcheggio dell'edificio in cui stava effettuando gli interventi e mentre stava spostando una parete divisoria in vetro, la lastra gli è improvvisamente caduta addosso.



L'operaio ha riportato numerose e serie ferite da taglio. E' stato subito soccorso dai sanitari del 118, che hanno provveduto immediatamente a trasportarlo all'ospedale Maggiore. La prognosi resta riservata. L'uomo è ricoverato in rianimazione. Il 32enne viene tenuto sotto strettissima osservazione dei medici che hanno provveduto a suturare le ferite e stabilizzare le sue condizioni. Per i rilievi sono intervenuti in carabinieri, oltre alla medicina del lavoro dell'Ausl. I militari hanno ascoltato le persone presenti per ricostruire ogni fase del drammatico infortunio.