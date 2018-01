Cadavere sui binari: traffico in tilt tra Napoli e Roma Il dramma

Pomeriggio drammatico nel napoletano. Dalle ore 17 circa il traffico ferroviario fra Napoli e Casoria (linea Roma- Napoli, via Formia) è sospeso, in direzione Casoria, per il rinvenimento di un cadavere sui binari. È in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. Sul posto l'autorità giudiziaria per i rilievi. Ancora non sono note le geralità della persona tragicamente deceduta. Tanti disagi per i pendolari per i ritardi e attese.