Cadavere sui binari: è Ciro, il 16enne scomparso. E' giallo Tragedia a Casoria: era scomparso sabato sera

di Simonetta Ieppariello

E’ di Ciro Ascione, il 16enne di Arzano scomparso da sabato, il corpo trovato oggi pomeriggio sui binari della stazione di Casoria. Il traffico ferroviario era stato sospeso intorno alle 17.00, in seguito al ritrovamento, e sul posto erano arrivati i poliziotti della Scientifica per i rilievi del caso. C'è stato il massimo riserbo sull'identità della persona trovata morta in una primissima fase, quella del rinvenimento. Dopo poche ore il drammatico riconoscimento.

Un giallo la morte del sedicenne. La sua scomparsa era stata denunciata dai genitori presso la Questura di Napoli. Il corpo del ragazzo è stato scoperto poco dopo le 17 di oggi, in uno dei tratti meno praticabili e difficili da raggiungere a piedi tra Casoria e il mega quartiere di Arpino. Ancora da determinare le cause della morte. Sarà l'autopsia a chiarire dinamica e causa del decesso. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria, coordinati dal pubblico ministero della Procura di Napoli Nord diretta dal procurartore capo Francesco Greco.

Ciro era un ragazzo come tanti, una vita tranquilla ed era scomparso nel nulla prima di raggiungere i suoi amici per mangiare insieme una pizza, in un sabato sera come tanti.

Ciro partito dalla stazione ferroviaria di Casoria, per raggiungere alcuni amici in una pizzeria di Napoli. Ha raggiunto Napoli Centrale e da lì si sono perse le sue tracce. L’ultima volta è stato avvistato davanti alla Feltrinelli di piazza Garibaldi. Una telecamera piazzata in quel punto ha registrato il suo passaggio. Il suo telefono ha smesso di squillare alle 22.20 di sabato sera. Giorni di attesa e appelli, poi la tragica scoperta: quel corpo sui binari è di quel ragazzino, che i suoi famigliari e amici cercavano disperatamente, lanciando accorati appelli, anche in tv. Questa mattina l’ultimo messaggio dei genitori anche alle telecamere del programma “Chi l’ha visto”? “Ciro torna a casa, non avere paura qualsiasi cosa sia successa”. Ma dopo poche ore la realtà più crudele si è rivelata nelle vite dei suoi parenti.

Intanto le forze dell'ordine indagano su quanto accaduto, non tralasciando nessuna ipotesi. Compito degli inquirenti, adesso, scoprire cosa è accaduto a Ciro dal 20 gennaio, data della sua scomparsa, fino ad oggi, giorno in cui è purtroppo stato rinvenuto il suo cadavere.



I familiari avevano perso tutti i contatti intorno alle 22.20 e si erano recati in Questura per denunciare la sua scomparsa. Si erano rivolti anche a “Chi l’ha visto?”, che stamattina aveva rilanciato l’ultimo appello del padre e poco fa ha confermato la notizia del ritrovamento del corpo. Ora la salma è sotto sequestro, e sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso.

Sul social in migliaia hanno condiviso foto e notizie per provare a trovarlo. Si sperava si trattasse di una ragazzata, fino a poche ore fa quando la tragica comunicazione ha raggiunto i famigliari del ragazzino.