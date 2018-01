Ruba offerte a San Gennaro, poi il colpo al Corso di Avellino A Napoli a settembre portò via diecimila euro dalla cassaforte con le offerte del Santo

Rubò le offerte a San Gennaro, poi trafugò le casse di una profumeria ad Avellino nei giorni scorsi. Il ladro che con la sua compagna ha svaligiato la profumeria la Gardenia, entrò in azione a Napoli nel settembre del 2016.

In quell'occasione il bottino è stato molto ricco con ben diecimila euro, portati via dalla cassaforte delle offerte a San Gennaro, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono, presso la Curia Vescovile di Napoli.

Grazie a nuovi ed approfonditi accertamenti investigativi posti in essere dai poliziotti, altre Questure hanno potuto accertare che il 28enne pregiudicato era il responsabile di altri furti. Una serie di verifiche incrociate, che hanno consentito di individuare lo stesso ladro in altri raid.

A Napolio l'impianto di video sorveglianza installato non lontano dalla chiesa, aveva già allora consentito di recuperare alcuni frammenti fotografici rilevatisi fondamentali in fase di comparazione con quelli del furto alla profumeria avellinese “La Gardenia”. La comparazione non ha lasciato dubbi. Inoltre sempre a seguito di indagini ed accertamenti incrociati si è accertato che il 28enne è da ritenere responsabile anche del furto compiuto presso uno studio tecnico-legale, di un rinomato notaio nella città di Ancona, in quanto, anche in quella circostanza, aveva agito senza minimamente preoccuparsi di lasciare tracce. Pertanto, il 28enne, già denunciato in stato di libertà per il furto compiuto in Avellino, è stato denunciato per gli altri furti.