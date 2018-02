In piazza col pugnale e l'hashish: cinque sono minorenni Intervento e controllo

Ieri sera, sabato 3 febbraio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giorgio hanno denunciato, in stato di libertà, 6 giovani, cinque dei quali minorenni, per concorso in detenzione di arma e di sostanza stupefacente. Durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere e nell'ambito del progetto “Sicurezza giovani”, i poliziotti verso le ore 21.00 hanno individuato un gruppo di giovani che erano presenti nella piazza Trieste e Trento di San Giorgio a Cremano, i quali, appena hanno viso l’equipaggio della Polizia di Stato, si sono disfatti di un pugnale e di un pezzetto di sostanza scura, ed hanno tentato, altresì, di dileguarsi. I Poliziotti sono riusciti a fermarli ed a recuperare sia il pugnale che era un pugnale modello sub con la scritta “Gressi” lungo19 cm, con una lama di 9 cm sia la sostanza scura che è risultata essere hashish per un peso di 2,50 grammi. Sono stati tutti identificati e cinque di loro sono risultati minorenni. Il P.M. di turno della Procura della Repubblica preso il Tribunale per i Minorenni è stato tempestivamente informato dei fatti. Subito dopo i genitori dei minorenni sono stati informati ed invitati in Commissariato per l’affido dei giovani i quali, dichiarandosi tutti di non essere i possessori del pugnale e della droga, sono stati deferiti all’autorità competente. Il pugnale e lo stupefacente sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.