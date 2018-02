Travolta da una moto: bimba di 7 anni al Santobono Ieri sera in via Duomo



E' ricoverata in prognosi riservata una bimba di 7 anni, investita da un centauro in via Duomo. La piccina è stata portata al Santobono dove i medici la tengono sotto strettissima osservazione. La piccola, non rischia la vita ma è monitorata ora dopo ora, per scongiurare che l'impatto possa aver causato lesioni interne.



L'episodio è avvenuto intorno alle 21.30 su via Duomo, dove la bimba stava attraversando all'altezza dell'area cantierizzata verso piazza Nicola Amore. A bordo del motociclo modello T - Max 500, c'era un 37enne napoletano, anche lui assistito in ospedale, al Loreto Mare, ma con una prognosi lieve dovuta a contusioni e traumi in varie parti del corpo.



Sul posto sono intervenuti gli uomini della sezione Infortunistica della Polizia Municipale comandata da Antonio Muriano che hanno proceduto ai rilievi planimetrici, sequestrato la moto e sottoposto il motocoiclista ai test alcolemici e per la rilevazione di eventuali assunzioni di sostanze fuori legge.