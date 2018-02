Arriva You Pol,l'app della Polizia per combattere le baby gang Sicurezza, il nuovo dispositivo

Segnalare in tempo reale alla polizia di Stato episodio di bullismo, aggressioni o di spaccio di sostanze stupefacenti. Basta un click e un qualsiasi dispositivo Apple e android. Arriva anche a Napoli la nuova app realizzata dalla polizia per accorciare le distanze tra il cittadino e le forze dell’ordine. Tra le funzioni anche la chiamata diretta al 113. Scaricabile su android, può essere usata da giovani e adulti.

A rispondere alle segnalazioni i saranno gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, che riceveranno in tempo reale testi e fotografie e potranno geolocalizzare l’avviso per un intervento tempestivo. L’applicazione, disponibile per Android e per iPhone, è stata lanciata su scala nazionale a novembre ed è già attiva con buoni risultati a Roma, Milano e Catania.

Lo scopo del progetto, come ha spiegato il questore Antonio De Iesu, è invitare i cittadini, non solo i più giovani, a collaborare attivamente con le forze dell’ordine per segnalare i reati di cui si è testimone.

"Un sistema più logico, pratico e indirizzato ai ragazzi. Un amico virtuale a cui rivolgersi per denunciare, anche in forma anonima, episodi di bullismo o spaccio di droga. Un modo per avvicinare sempre di più la Polizia ai cittadini e permettere di intervenire in maniera tempestiva". Spiega De Iesu.

Grazie alla georeferenziazione e quindi alla localizzazione esatta e immediata del dispositivo segnalante è possibile subito individuare il luogo interessato dall’evento, anche se distante dal luogo del segnalante. Tra le funzioni disponibili anche quella che consente di effettuare una chiamata di emergenza (attraverso il pulsante di colore rosso con la scritta “chiamata di emergenza”) alla sala operativa (113 o 112) ubicata nella provincia in cui si trova l’utilizzatore.

You Pol è stata finora scaricata da circa 20mila persone e sono quasi 300 le segnalazioni arrivate finora alle Questure di Roma, Catania e Milano.

