Rapinatori sbucano dalle fogne: assalto in banca Inseguimento lungo i cunicoli dei poliziotti, ma i malviventi sono riusciti a scappare

Stamane i poliziotti del Commissariato Vomero sono intervenuti in Piazza Medaglie d’oro sventando una rapina che stava per essere commessa presso una banca. Gli agenti, allertati dal direttore dell’istituto di credito, sono prontamente intervenuti e si sono calati nel cunicolo che i malfattori avevano scavato dai locali di pertinenza della banca sottostanti. I poliziotti, procedendo in fila indiana mentre percorrevano lo stretto corridoio dei locali sottostanti, si sono trovati di fronte i rapinatori. Il primo impugnando una pistola è stato prontamente disarmato da uno dei poliziotti poliziotto dopo una intensa colluttazione .

L'assalto è stato sventato grazie all'arrivo tempestivo degli agenti. Tutto è accaduto intorno alle ore 11.

Contestualmente l’altro agente è riuscito con non poca difficoltà a prendere per il passamontagna l’altro rapinatore, che per scappare si è lasciato cadere nel buco della rete fognaria dal quale erano entrati. Entrambi i rapinatori, grazie agli angusti. spazi sono riusciti a scappare.

I poliziotti hanno sequestrato l’arma, una pistola beretta 98 cal.9x21 con colpo in canna, i passamontagna e degli occhiali utilizzati dai malfattori.

Dalla bonifica ed ispezione immediatamente effettuata dalla Polizia di Stato e dagli uomini del servizio fognature del Comune di Napoli sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi borsoni e arnesi atti allo scasso. Inoltre dai controlli è emerso che alcuni dei tombini delle strade adiacenti l’istituto di credito erano stati bloccati dall’interno al fine di rendere più difficile l’accesso da parte delle forze dell’ordine. Immediate le indagini scattate da parte degli uomini del Commissariato di Polizia Vomero e della Squadra mobile partenopea.

Tanti i colpi messi a segno o andati a vuoto grazie a sistemi di scavo e mappatura del sottosuolo a Napoli. I malviventi sembrano essersi specializzati nella tecnica di percorrenza di fitti dedali di percorsi sotterranei.

Siep