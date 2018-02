Cammina in autostrada, travolto e ucciso Il dramma

Tragedia questa mattina sull'A1 Milano-Napoli in Campania: una persona che camminava lungo la carreggiata è stata investita e uccisa da un'auto. L'incidente, ha reso noto Autostrade per l'Italia, è avvenuto poco dopo le 5 nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A3 e il nodo Napoli Centro Direzionale, in direzione di Roma. Soccorsi tempestivi ma purtroppo inutili. Per l'uomo non c'era più nulla da fare.



Da una prima ricostruzione dell'incidente, sembra che un'autovettura abbia investito una persona che camminava a piedi in autostrada e a seguito dell'impatto è deceduta. Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e il personale della Direzione 6 Tronco di Cassino.