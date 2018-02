Napoletani scomparsi, parla il Governo Messicano VIDEO Le indagini

Napoletani scomparsi in Messico, svolta nelle indagini. Roberto Lopez, vice governatore di Jalisco, stato occidentale del Messico, ha annunciato che la Procura generale della Repubblica sta esaminando la possibilità di assumere il caso dei tre italiani scomparsi il 31 gennaio nella località di Michoacan, zona dove è molto attiva la criminalità organizzata. Questa misura del procuratore generale attraverso la Seido (la procura generale specializzata in indagini sul crimine organizzato) viene presa solitamente per casi di altro profilo e di importante rilevanza mediatica e presuppone indagini più approfondite. Il vice governatore ha sottolineato di essere in contatto con l'ambasciata italiana in Messico e la Farnesina. Lopez non è voluto entrare in ulteriori dettagli sulle indagini per "non pregiudicare la segretezza del processo" e ha detto che ora "non è contemplata la possibilità che ci sia stato un intervento della polizia municipale di Tecalitlan", ma ha aggiunto che "si sta valutando anche tale ipotesi”. (guarda video tg news 696 tv)

La famiglia nei giorni scorsi si era mostrata preoccupata e aveva chiesto ai governi messicani ed italiani di intervenire, temendo che i tre potessero essere finiti in carcere. Nell’audio WhatsApp inviato dai desaparecidos, questi sostengono di essere stati fermati dalla Polizia locale.

Si può dunque parlare di una piccola svolta in uno dei casi di sparizione internazionale più misteriosi degli ultimi anni. Dopo le sollecitazioni della famiglia e anche della Farnesina, si sta comunque valutando un eventuale coinvolgimento delle forze dell’ordine che terrebbero, così come sostenuto dai parenti, i tre partenopei rinchiusi in un carcere. Per la prima volta dopo giorni di silenzio, le autorità messicane hanno deciso di prendere a cuore il caso dei napoletani spariti. Finalmente si accende un piccolo barlume di speranza per i familiari di Raffaele, Antonio e Vincenzo.

I familiari dei tre sono disperati e continuano a lanciare appelli al Governo Locale affinchè i tre tornino a casa.

Siep