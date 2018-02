Col coltello addosso a 15 anni: denunciato FOTO I controlli

Nell’ambito dei servizi di controllo della Polizia di Stato denominati “progetto sicurezza giovani”, volti al contrasto del dilagante fenomeno delle “baby gang”, gli agenti della sezione “Falchi”, della VI^ sezione Criminalità diffusa della Squadra Mobile, nella serata di ieri, hanno svolto mirati servizi in quella che è l’edilizia denominata “Case Nuove” in Via Michelangelo Ciccone.

L’attenzione dei poliziotti è stata subito attratta da un gruppetto di giovanissimi che, poco dopo le 22,30, s’intratteneva in strada.

Sottoposti a controllo 10 ragazzi, di età compresa tra i 14 ed i 19 anni, uno dei quali, un neo quindicenne, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto, della lunghezza di 19 centimetri.

Il giovane è stato denunciato al Tribunale per i Minorenni, in stato di libertà, perché responsabile del reato di porto abusivo di arma ed è stato affidato al padre