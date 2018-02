Bimbo cade dal sesto piano: è salvo per miracolo A Castellammare di Stabia

di Siep

Si grida al miracolo a Castellamare di Stabia, dove un bimbo di soli 9 anni è improvvisamente volato giù dal sesto piano, cadendo su un'auto e salvandosi.

Quello che è accaduto questa mattina, in via Surripa, a Castellammare di Stabia, ha dell’incredibile e del miracoloso. Dai primissimi esami in ospedale pare che il piccolo fortunatamente non abbia riportato ferite gravi. Il bambino è atterrato su un’auto parcheggiata sotto il suo balcone. Parabrezza e cofano sono andate distrutte, ma il piccino fortunatamente è vivo. Da capire come e perchè sia caduto.

E’ stato trasportato all’ospedale San Leonardo per eseguire ulteriori accertamenti. Sul posto è prontamente giunta la Polizia che indaga sul caso.