Tempesta di neve su Napoli, scuole chiuse: stop ai voli aerei Peggioramento improvviso

di Siep

Bufera di neve a Napoli, bloccati tutti i voli all'aeroporto di Capodichino. Stop ai voli in partenza e in arrivo dalle 6:30 di questa mattina all'aeroporto di Capodichino per la forte nevicata. La pista è completamente imbiancata e ghiacciata. Bloccati tutti i voli, migliaia di passeggeri sono in attesa di capire se la situazione cambierà nelle prossime ore. Scuole chiuse stamattina, di urgenza, come disposto in una ordinanza ad hoc dal sindaco della città di Napoli. «Visto che in contrasto con le indicazioni fornite ieri dal bollettino della protezione civile e seguite finora, una copiosa nevicata imbianca la città rendendo difficoltosa la circolazione per la tutela della comunità scolastica tutta si dispone chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compresi i nidi», rende noto l'assessorato alla scuola del Comune di Napoli. Ieri tanti disagi nella zona collinare e quella degli ospedali. E oggi le cose sembrano andare anche peggio. (vedi video tg news di 696 tv).

Le previsioni parlano di un'allerta continua fino a mezzanotte di domani. Ma da giovedì pare ci sia un nuovo rialzo.

e previsioni meteo per oggi dicevano tutt'altro, mette in chiaro il Comune di Napoli che fino a ieri sera non aveva disposto la chiusura della scuole. «Siamo sicuri che questo adeguamento alle nuove e inaspettate condizioni sia un atto di responsabilità su cui non c'è da polemizzare - spiega l'assessore comunale alla Scuola, Annamaria Palmieri - La decisione di chiudere le scuole non era stata presa ieri seguendo le indicazioni che venivano dalle previsioni meteo e dal tavolo prefettizio di ieri».

Intanto la città è bloccata. I cittadini sono su tutte le furie tra mezzi pubblici bloccati e stop ai collegamenti.

Anche i monumenti storici sono completamente imbiancati. In strada poche le auto, i taxi non accettano corse dirette alla zona ospedaliera. Dal canto suo, il presidente del Tribunale Ettore Ferrara invita i giudici a tener conto dell'impedimento a partecipare alle udienze delle parti e dei difensori a causa della difficoltà di circolazione stradale e a non adottare di conseguenza provvedimenti loro pregiudizievoli.