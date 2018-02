Spara alla moglie, «Temiamo il peggio, non sentiamo le bimbe» Luigi Capasso, 44 anni, si è barricato in casa con le sue 2 figlie

di Simonetta Ieppariello

Luigi Capasso, un appuntato di 44 anni in servizio a Velletri, ai Castelli Romani, originario di Napoli ma residente a Cisterna di Latina, ha sparato alla moglie, 39, e si è barricato in casa, dove tiene in ostaggio le figlie.

E' successo questa mattina. La donna è in gravi condizioni ed è stata trasportata dall’eliambulanza al San Camillo di Roma. Dall’ospedale fanno sapere che è vigile e risponde alle sollecitazioni dei medici nonostante le ferite all’addome, alla guancia e in zona cervicale. Pare sia fuori pericolo di vita, ma si tratta di semplici indiscrezioni. La prognosi resta strettamente riservata. I tre proiettili esplosi dal marito hanno causato dei fori «trapassanti» che lascerebbero speranze su un esito positivo.

I colleghi del militare, originario di Napoli, sono sul posto e stanno cercando di convincerlo a desistere. Sul posto è arrivato il magistrato di turno, Giuseppe Bontempo, pm della procura di Latina.

I vicini di casa di Antonietta, che abitano sullo stesso pianerottolo, hanno riferito: «Non sentiamo più voci le voci delle bambine». La stessa circostanza è confermata in ambienti dei carabinieri.

Il carabiniere al termine del servizio è andato a casa della donna, dalla quale è in fase di separazione e le ha sparato con la pistola d’ordinanza. A Cisterna si è subito recato anche il comandante provinciale Gabriele Vitagliano. L’obiettivo ora è mettere al sicuro le due figlie dell’appuntato tenute in ostaggio. A questo scopo l’edificio è stato circondato dai militari.

La situazione è seguita dai carabinieri del Comando provinciale di Latina, con il comandante Gabriele Vitagliano che, immediatamente raggiunto il residence Collina dei Pini dove si è consumata la tragedia, coordina le indagini. Secondo una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, prima che l’uomo esplodesse i colpi di pistola contro la moglie ci sarebbe stata una lite in strada.

Secondo quanto trapelato Luigi Capasso avrebbe sparato con la pistola d’ordinanza alla moglie, centrata con due colpi, al petto e allo zigomo.



«Non dire mai 'a me non accadrà', 'io non lo farei maì, perché la vita sa essere imprevedibile e nessuno è immune da certe cose. Tutto capita anche quello che mai avresti immaginato». Lo scriveva il 10 febbraio l'appuntato dei Carabinieri Luigi Capasso. «A volte ti prende la voglia di diventare cattivo, ma purtroppo lo dici ma poi non lo fai, per il semplice motivo che cattivi si nasce». E ancora: «Il tempo e la pazienza possono più della forza e della rabbia». Fino all'escalation del 10 Febbraio, che sembra una frase premonitrice di ciò che è avvenuto oggi.



L'appuntato dei carabinieri ha quarantaquattro anni ed è di Napoli. La donna, la 39enne Antonietta Gargiulo, operaia alla Findus di Cisterna, è in condizioni disperate al San Camillo di Roma. È stata colpita tre volte, allo zigomo, al petto ed all'addome con la pistola d'ordinanza del militare.