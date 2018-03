Lite nel seggio: scrutatrice strappa il registro I dati parlano della Campania con i dati più bassi per affluenza al voto

di Simonetta Ieppariello

Voto al cardiopalma nel napoletano, dove non sono mancati momenti di tensione. In più sedi e più comuni. In tutta la regione sono cinque le persone denunciate.

Votazioni sospese in un seggio elettorale a Casoria, dove una scrutatrice ha stracciato il registro degli uomini. L'episodio è accaduto intorno alle 13 nella scuola Carlo Catena dell'Istituto comprensivo Puccini a Casoria.

La donna, scrutatrice, avrebbe strappato improvvisamente le pagine del registro degli uomini. Sul posto c'erano gli uomini della Guardia di Finanza che sono poi interventi immediatamente. La votazione è stata sopsesa e la donna è stata portata in caserma per essere identificata.

Tensione anche nel comune di Qualiano, dove un uomo è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione. L’elettore aveva fotografato con il suo cellulare la croce apposta sul simbolo scelto. Fotografare l'operazione di voto è illegale. Il presidente di seggio sentendo il rumore del dispositivo ha allertato le forze dell'ordine presenti per procedere all'approfondito controllo. Al seggio sono giunti gli uomini del capitano Antonio De Lise che hanno provveduto immediatamente a denunciare l’uomo. L’elettore non ha fornito spiegazioni circa il suo gesto. Voto annullato e indagini in corso per accertare la motivazione del gesto.

Un caso analogo si è verificato a Striano, dove è stata sorpresa a fotografare la scheda una donna. Sono intervenuti i Carabinieri ed è scattata ladenuncia. Una terza denuncia è scattata a Frattamaggiore.

I DATI DEL VOTO: Alle ore 12 per le elezioni politiche per il rinnovo della Camera a livello nazionale ha votato il 16,96% degli aventi diritto, dato in calo rispetto al trend nazionale del 19,38%. Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno.

Questo il dato dell'affluenza in Campania, distribuito nelle cinque province:



Avellino 16,60%

Benevento 19,02%

Caserta 16,37%

Napoli 16,63%

Salerno 17,95%



Se a Napoli città ha votato il 15,86% degli elettori, a Salerno ha votato il 16,61%. In tutta la Campania, il Comune con l'affluenza più alta alle 12 è Sant'Arcangelo Trimonte, nel Sannio, con il 28,72%; quello con l'affluenza più bassa è Marzano di Nola, in Irpinia, con l'8,92%