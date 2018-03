Politiche,denuncia sul web: Voti venduti per 20 euro a Scampia Una sospetta compravendita di voti

Sospetta compravendita di voti al seggio Carlo Levi di Scampia. La denuncia si è diffusa attraverso i social network. «Ci stanno arrivando tante segnalazioni di irregolarità fuori dai seggi napoletani, soprattutto da Pianura e Scampia» scrive l’ex Opg Je so' Pazzo su Facebook, invitando gli elettori a segnalare ulteriori irregolarità.

«Attenzione voto di scambio in corso. Mi informano che a Scampia e con concentrazione intorno alla scuola Carlo Levi si svolge voto di scambio per 20 euro in favore di Salvini» si legge tra i commenti al post.



Tensione alle stelle all'esterno del seggio con uno dei rappresentanti delle tante liste presenti in questa tornata elettorale che racconta di essere stato accerchiato da alcuni individui che gli hanno intimato di andare via. SUl posto le forze dell'ordine per accertare ogni eventuale irregolarità.

Disordini e polemiche a Pianura con il Rappresentante di lista di Fratelli d’Italia, Nonno che sarebbe stato sorpreso con alcuni elettori all’esterno dell’ottavo circolo didattico al corso Duca D’Aosta, intento ad indicare loro il voto da esprimere in cabina elettorale. Stando a quanto scritto nella denuncia, insieme ad altre quindici persone, Nonno si sarebbe servito anche di messaggi Whatsapp per il medesimo fine.

Siep