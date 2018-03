Vince corsa ma è dopato: carabinieri sequestrano un cavallo La Procura che una gara sia stata truccata. Di qui la richiesta accolta dal gip.

Sequestrato un cavallo dopato per vincere una corsa e far incassare una cifra consistente agli scommettitori L'operazione è stata “firmata” dai carabinieri forestali del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Napoli. I militari hanno eseguito un provvedimento del gip del tribunale di Napoli Nord. Il giudice ha accolto la richiesta della Procura che aveva indagato su una corsa ippica che si è tenuta all'ippodromo di Aversa il 18 febbraio. Per gli investigatori alll'animale erano state somministrate sostanze dopanti, che avrebbero condizionato il risultato della gara: il cavallo aveva vinto la competizione. L'animale apparteneva a un 34enne di Ponticelli. L'ippodromo di Aversa e quello di Agnano risultano estranei alle condotte illecite accertate.