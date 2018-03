Maxi traffico di droga: arrestati nella notte 29 narcos Colpo alla camorra

di Siep

Fiumi di droga in arrivo dalla Spagna e Marocco, che grazie ad una consolidata rete di spacciatori tra Lazio e Campania veniva distribuita agli acquirenti. E poi le altre figure inserite nel sistema come una donna che offriva la sua cosa da custode.

Insomma una rte di spaccio internazionale che, grazie ad accurate indagini, è stata smantellata.

Un nuovo maxi blitz dei carabinieri del comando provinciale di Napoli assesta un duro colpo ai traffici di droga tra Italia e l'estero. Ventinove gli arresti. Il blitz, con l'ausilio di elicotteri, nel corso della notte. Gli arrestati sono accusati di associazione finalizzata al traffico di stupefacente aggravata dalle finalità mafiose. Durante indagini coordinate dalla Dda partenopea i militari del Nucleo Investigativo di Napoli hanno accertato l’esistenza e l’operatività di un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga con base a Marano, nell’hinterland a Nord di Napoli.



I promotori del gruppo di trafficanti, agevolando l’organizzazione camorristica degli Orlando comprendente anche elementi dei clan Nuvoletta e Polverino, rappresentavano il punto di congiunzione tra fornitori di droga inseriti in contesti criminali più vasti - contesti ai quali ambivano in prima persona con la partecipazione diretta alle “puntate” - e gli spacciatori al dettaglio di Campania e Lazio, loro stabili acquirenti.



Acquisiti elementi a carico di pedine fondamentali nel traffico di internazionale di hashish dal Marocco a Napoli attraverso la Spagna.

Emerso il ruolo poliedrico di alcuni personaggi che facevano da corriere o della cessione diretta per conto del sodalizio o di intermediari nella vendita di stupefacente tra i vertici del gruppo e gli acquirenti della provincia.

Scoperti i custodi, tra i quali una donna che forniva appoggio logistico ed era stata arrestata nel corso delle investigazioni perché trovata in possesso di circa 50 chili di hashish nascosti nella sua vettura.