Carabiniere pagato dal boss: indagati altri quattro militari La Procura napoletana indaga sul presunto rapporto fra uomini dell'Arma e un narcotrafficante.

di AnFan

Quattro carabinieri di Castello di Cisterna indagati per rivelazione di segreto e omissione in atti di ufficio. Si tratta dei militari del brigadiere Lazzaro Cioffi, coinvolto nell'inchiesta su un traffico di droga. Secondo i procuratori Giuseppe Borrelli e Maria di Mauro gli indagati avrebbero fornito al brigadiere notizie cellulari sull'inchiesta e non avrebbero compiuto alcuni atti ai quali erano obbligati. Secondo le intercettazioni raccolte dagli investigatori Cioffi avrebbe ricevuto dei soldi dal narcotrafficante del clan Ciccarelli-Sautto, Pasquale Fucito, in cambio della sua copertura. Poi – secondo la ricostruzione della Procura – lo scorso autunno il rapporto tra carabiniere e Fucito si era incrinato: Cioffi si sarebbe lamentato per i soldi versati in ritardo.

Intercettato a novembre 2017 Cioffi avrebbe parlato con la moglie dei soldi non ricevuti. Poi avrebbe abuto una conversazione simile anche con il pasticciere titolare del locale dove sarebbero avvenuti alcuni degli incontri fra il carabinieri e il boss.