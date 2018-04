Discoteche troppo piene: scatta il blitz. Multe e sigilli A Napoli

di Simonetta Ieppariello

Discoteche troppo piene, scattano i sigilli. Ieri notte controlli a raffica a Napoli. Nel locale Galleria 19 in via San Sebastiano gli agenti hanno sospeso la serata tra fischi e proteste dei clienti, costretti ad uscire e lasciare il locale. L’ispezione avrebbe rivelato che all’interno erano presenti ben 320 clienti, 170 in più rispetto a quanto previsto dal certificato di agibilità. Per il titolare è scattata la multa e la denuncia. Controlli a tappeto anche nella zona di Chiaia e Posillipo. In via Martucci è stato sequestrato un locale dove è stata riscontrata la presenza di 245 persone a fronte delle 112 consentite come capienza massima dalla licenza di agibilità mentre si svolgevauna festa danzante con dee-jay e strumentazione professionale.

Il titolare era stato già segnalato dagli uomini di Chiaia nel mese di novembre per un altro reato del genere ed è stato denunciato. La serata è stata sospesa e i giovani sono stati invitati a lasciare il locale. Inoltre, sul solarium di un locale della spiaggia di Posillipo era in corso una serata danzante con 348 persone, ma il titolare non aveva la licenza di agibilità E così l’uomo ha rimediato una denuncia e una multa di 1.000 euro.

Verifiche e multe anche in un locale in piazza Amedeo e in via Crispi, dove a seguito di esposto, è stato accertato che all’esterno del locale, in una sorta di area di attesa per i clienti, si occupava suolo pubblico anche con la sistemazione di teli verticali in pvc. Controlli a raffica nel centro storico dedicati al consumo di alcol e droga, soprattutto tra i più giovani.

Durante i controlli sono stati trovati a consumare alcolici e superalcolici cinque minori di 16 anni, due in piazza Bellini, due in piazza del Gesù e uno in piazza San Domenico. I giovani sono stati affidati ai genitori, dopo averli contattati e fatti giungere sul posto.