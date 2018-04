Choc in piazza.Spara col fucile ad aria compressa,bimbo ferito Momenti di follia mentre i bimbi giocavano

Momenti di follia ad Anacapri, sull'isola di Capri, nel Golfo di Napoli: un 64enne del posto, per ragioni che non sono ancora del tutto chiare, sarebbe sceso in piazza San Nicola, dove abita, e avrebbe sparato alcuni colpi con un fucile ad aria compressa.

Così l'uomo ha colpito a un gluteo un bambino di 10 anni. I genitori del ragazzino, dopo avere fatto medicare il figlio nell'ospedale Capilupi di Capri, hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri che hanno individuato il responsabile. Si tratterebbe di un uomo di 64 anni che abita nella piazza dove è avvenuto l'incidente. L'uomo è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di lesioni personali lievi. Il fucile ad aria compressa è stato sequestrato. La prognosi per il bimbo è di cinque giorni.

Siep