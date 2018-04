Laboratorio in casa per confezionare stecche di hashish Il caso

I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casoria hanno arrestato a Crispano, insieme a colleghi della locale Stazione, il 20enne Ferdinando B., di Caivano, già noto alle forze dell'ordine.



L'uomo è stato sorpreso all'interno di un appartamento in via Lucrario che, lo si è scoperto dopo l’irruzione, veniva usato come deposito e come base per il trattamento e il frazionamento in stecche e dosi di sostanze stupefacenti da destinare allo spaccio al dettaglio.

Nel locale, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 27,350 Kg. di hashish. 99 stecchette erano già pronte per lo smercio al dettaglio mentre il restante quantitativo, in via di trasformazione, era composto da 26 pacchi da un chilo e 8 Panetti da 100 grammi.



Sul posto, trovati anche 25 grammi circa di cocaina, due coltelli da cucina con tracce che fanno ritenere l’utilizzo per ridurre l’hashish in stecchette e materiale vario per il confezionamento. L'arrestato è stato tradotto nel carcere di Poggioreale.