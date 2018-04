Operazione antiterrorismo in Campania: un arresto a Napoli Si indaga sulla posizione di un cittadino del Gambia

Operazione antiterrorismo in Campania da parte di polizia e carabinieri. Arrestato a Napoli migrante originario del Gambia Ci sono indagini in corso da parte della Procura, sembrerebbe che l'uomo stesse progettandi di un attentato. Aveva chiesto asilo politico ma la sua pratica era ancora in corso di valutazione. Al momento non emergono altri particolari.