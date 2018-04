Droga in casa: nei guai un 22enne I controlli

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Secondigliano hanno arrestato R. Andrea , 22enne napoletano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un servizio straordinario mirato proprio alla lotta all'uso e spaccio di droga.

Nel pomeriggio i poliziotti della sezione investigativa, durante un servizio di perlustrazione della zona, transitando in via Abate Alfiero, hanno notato un gruppo di quattro persone intente a parlare, tre delle quali note ai poliziotti per i diversi precedenti.

Gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo. Uno dei quattro non aveva coil documento e ha dimostrato grande agitazione ed una sorta di reticenza a dichiarare la sua residenza. Un atteggiamento che ha insospettito gli agenti che hanno deciso di effettuare una perquisizione, ex legi, nell’appartamento , collaborati dai poliziotti della volante.

Nella camera da letto del 22enne, in una borsa di colore nero, hanno trovato 7 confezioni di cellophane contenenti, ciascuna, diverse stecche di sostanza solida marrone che da successive analisi di laboratorio è risultata essere hashish, per un totale di 509 grammi, 1 tavoletta di sostanza solida marrone, sottoposta al test risultata essere Hashish, per un peso di 95.73 grammi , 1 involucro di cellophane contenente sostanza bianca che al test scientifico è risultata essere cocaina, per un peso di quasi 11 grammi; 2 bilancini di precisione, un coltello da cucina con manico nero, 1 tavoletta di legno tipo tagliere,1 rotolo di carta trasparente per alimenti e la somma di 710.00 euro.

Ilò ragazzo è stato portato nel carcere di Poggioreale.

La sostanza stupefacente , il materiale da taglio e da confezionamento rinvenuti, sono stati sequestrati e posti. La somma di denaro sarà depositata in un libretto infruttifero a disposizione dell’autorità giudiziaria.