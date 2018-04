Ischia, muore turista.Polemica soccorsi.Il sindaco: tempestivi Il dramma sull'Isola Verde

di Siep

Tragedia a Ischia, dove una turista tedesca di 76 anni che alloggiava in un hotel di Sant'Angelo ha accusato un malore intorno alle 21 di ieri. Il personale dell'albergo ha chiamato i soccorsi che dopo poco sono tempestivamente arrivati.

Una delle strade del piccolo borgo del comune di Serrara Fontana, però, sarebbe risultata bloccata da un paletto dissuasore. Quando i soccorritori sono arrivati in albergo era già troppo tardi e la turista era priva di vita.

Sul caso interviene il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che chiede di accertare le eventuali responsabilità. Ma il sindaco di Serrara Fontana (di cui fa parte il borgo dove è accaduto l'episodio) nega i ritardi.



Ora spetterà agli inquirenti fare chiarezza sull'episodio. I carabinieri di Ischia, su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli, hanno posto sotto sequestro la salma dell’anziana tedesca, G.H. 77 anni. La salma sarà quindi trasportata al Secondo Policlinico di Napoli a disposizione dell’autorità giudiziaria per una possibile autopsia.

Per il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso, nel cui territorio la zona dove si trova l’albergo nel quale soggiornava la turista, «l’intervento da parte degli operatori del 118 è stato tempestivo e non dilatato nel tempo. All’ingresso di Sant’Angelo (il borgo da dove si accede all’hotel; ndr), dagli anni ‘80, non c’è alcuna transenna - ha detto - ma un paletto con lucchetto le cui chiavi sono state fornite alle forze di polizia ed ai mezzi di soccorso».

Sulla vicenda è intervenuta anche l’Asl Napoli 2 Nord, ricostruendo il caso e diramando una nota: “ In merito all’intervento di soccorso effettuato a Ischia nella serata di ieri presso la località Sant’Angelo, a seguito di una chiamata pervenuta alla Centrale Operativa 118 Napoli Ovest, dai primi riscontri emerge che l’intervento di soccorso era stato richiesto per una cittadina tedesca di 76 anni che lamentava gravi problemi respiratori. ?L’operatore della centrale del 118, dopo aver acquisito informazioni sullo stato di salute della donna, aveva classificato come codice giallo l’intervento allertando due diversi mezzi: l’ambulanza medicalizzata che fa capo all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e l’ambulanza non medicalizzata di Serrara Fontana. Tale procedura – spiega la nota - si attua per assicurare che arrivi sul posto il prima possibile un mezzo di soccorso. Entrambi i mezzi sono arrivati entro pochi minuti dall’allertamento. L’hotel presso cui soggiornava la donna non è immediatamente raggiungibile dai mezzi di soccorso in quanto non ha un accesso diretto all’area carrabile_ in ragione di ciò i sanitari sono arrivati sul posto a piedi. Nonostante i prolungati interventi di rianimazione, i sanitari hanno dovuto constatare il decesso della donna. L’isola di Ischia si avvale di un sistema di gestione dell’emergenza sanitaria che, in occasione del recente terremoto, è stato formalmente lodato dal Capo della Protezione Civile Nazionale per la sua efficienza e tempestività”.

L’amministrazione comunale di Serrara Fontana ha ad ogni modo ritenuto opportuno annullare il concerto di Raiz & Radicanto previsto nella piazzetta di Sant’Angelo d’Ischia questa sera, alle 20.30, nell’ambito del cartellone di eventi “Dal Monte Epomeo al borgo marinaro di Sant’Angelo.

“Ci è sembrato giusto annullare questo momento di festa collettiva in una giornata così triste per la nostra frazione“, ha spiegato il sindaco Caruso.