Uccide madre,si barrica in casa e minaccia:sparo a carabinieri Campania choc

di Simonetta Ieppariello

Choc in via Campana, nell'hinterland flegreo. È uno psicotico grave, in cura da più di 10 anni, Pasquale De Falco, l'uomo di 37 anni che stamattina intorno alle 10:30, a Qualiano, in provincia di Napoli, ha sparato con il fucile da caccia del padre alla madre uccidendola e poi si è barricato in casa. Chi lo conosce riferisce che i suoi problemi psicologici.

I suoi problemi sarebbero iniziati circa dieci ann fa, pare dopo una delusione di natura personale.

Avrebbe già tentato di togliersi la vita in passato. I suoi problemi erano cosa nota in paese. L'uomo aveva già tentato di uccidersi buttandosi dal balcone dell'abitazione di famiglia. Al momento, comunque, non si conoscono i motivi del tragico gesto.

L'uomo s'è barricato in casa minacciando di esplodere colpi di fucile, da caccia, anche contro i carabinieri che sono accorsi sul posto.

Il corpo della madre Teresa Ricciardiello, 67 anni, è rimasto a terra sul balcone nei pressi dell'ingresso dell'abitazione. Un negoziatore è al lavoro per tentare di convincerlo a consegnare l'arma ed arrendersi. Sul posto si sono concentrati i carabinieri di Qualiano, di Giugliano e dell'Aliquote di Pronto intervento. Alla trattativa sta prendendo parte anche il padre di Pasquale, Antonio di 75 anni.



I carabinieri - che indossano giubbotti antiproiettile - hanno fatto allontanare ulteriormente per motivi di sicurezza i cronisti che si erano assiepati nei pressi del civico 326.

I militari hanno fatto anche chiudere tutti i negozi che si affacciano sulla strada. Da un balcone che si trova di fronte all'abitazione dove è avvenuta la tragedia stanno tenendo sotto controllo l'uomo.



Si chiede anche alla stampa di limitare le comunicazioni allo stretto indispensabile. De Falco pare osservi anche a mezzo tv e on line i movimenti dei militari.

I carabinieri hanno esplicitamente chiesto ai tanti giornalisti presenti di interrompere le dirette: questo perché all'interno dell'abitazione, De Falco potrebbe vedere i movimenti dei militari in televisione o dal cellulare. Nel frattempo, prosegue la trattativa da parte delle forze dell'ordine, che hanno convocato anche il padre in un ultimo disperato tentativo di evitare l'irruzione in forze.

I militari stanno cercando di convincere De Falco a deporre il fucile da caccia del padre e ad arrendersi. In un primo momento si era temuto che l'uomo avesse ucciso anche il padre, poi rintracciato dai Carabinieri. I Carabinieri hanno cinturato la zona e i negozi presenti nella strada, via Campana, sono stati chiusi.