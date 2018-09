Poliziotto libero dal servizio sventa la rapina: "Sei un eroe" A Sant'Antonio Abate

Sono da poco passate le 20.00 quando di ieri sera quando un Ispettore della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco, libero dal servizio, era fermo nei pressi di un supermercato in Sant’Antonio Abate, quando ha notato due giovani indossanti un casco uscire armati dall’esercizio commerciale per raggiungere il complice che li attendeva a bordo di uno scooter.

Il poliziotto è prontamente intervenuto bloccando lo scooter e i tre rapinatori tra la sua auto e una fioriera posta dinanzi all’esercizio commerciale; immediatamente sceso dall’auto ha bloccato uno dei tre dopo una violenta colluttazione recuperando il bottino di 1300euro. Alcuni dipendenti del supermercato hanno allertato i carabinieri che poco dopo hanno intercettato e bloccato in via Fosso del Mulino un secondo rapinatore mentre il terzo, armato, è riuscito a far perdere le sue tracce ed è attivamente ricercato. R. V., 27enne di Trecase e B. C., coetaneo di Torre Annunziata, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per il reato di rapina aggravata in concorso, detenzione e porto di armi e furto di motociclo.

I soldi sono stati restituiti al titolare del negozio; lo scooter che è stato rubato nel pomeriggio ad Angri è stato a sua volta restituito al proprietario. Il poliziotto, in seguito, è ricorso alle cure dei sanitari per un trauma alla mano e a una gamba.