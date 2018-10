Si taglia le vene nella sede dell'Inps: è gravissimo Tentativo choc di togliersi la vita per un uomo

Paura stamane in un ufficio Inps a Portici, in via Martiri di Fani. Un uomo, di circa cinquant'anni, ha tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene nella sede dell'ufficio nazionale della previdenza sociale. L'uomo è stato ritrovato in una pozza di sangue. È stato trasportato d'urgenza in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi.

Il direttore dell'ufficio ha intanto disposto la sua chiusura al pubblico. Da capire le cause del gesto e il perchè quell'uomo abbia scelto così platealmente di provare a togliersi la vita nella sede dell'Inps. I carabinieri hanno già sequestrato le immagini della videosorveglianza.