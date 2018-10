Muore schiacciato dal suo camion. Forino sotto choc Il dramma a Poggiomarino: il 60enne si chiamava Renato Finelli

di Simonetta Ieppariello

E’ morto schiacciato dal suo camion Renato Finelli, 60 anni, autista originario di Forino, in provincia di Avellino, ma residente ad Angri. Un drammatico sinistro che non gli ha lasciato scampo quello accaduto nel pomeriggio a Poggiomarino, in provincia di Napoli. L’uomo lavorava per una ditta di Sant’Antonio Abate.

Finelli si trovava, secondo una primissima ricostruzione che resta da verificare e al vaglio degli inquirenti, in un'area di pertinenza di un autolavaggio nel popoloso comune del napoletano e stava aspettando che alcuni addetti lavassero il suo mezzo. Era in attesa, Renato Finelli, pare prima che partissero le operazioni di lavaggio, quando si sarebbe spostato sotto la motrice del camion per verificare, verosimilmente, un guasto che aveva notato. La motrice si è abbassata di colpo e l’uomo è rimasto schiacciato.

Per Renato Finelli non c'è stato da nulla da fare. Inutili i soccorsi arrivati tempestivi allertati dal personale della ditta. I sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del 60enne.

Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e per ricostruire nel dettaglio la dinamica. Motrice e rimorchio sono stati sottoposti a sequestro. La salma di Finelli è stata trasferite all’obitorio di Castellammare di Stabia per l'esame autoptico, così come disposto dall’Autorità giudiziaria. Sconcerto in paese a Forino, dove l'uomo era nato, e ad Angri, dove risiedeva da tempo, tra i colleghi dell’uomo e parenti e amici tutti.

I militari hanno verificato la documentazione del camion e della stessa ditta di autolavaggio. Non sarebbero emerse irregolarità. Sono in corso comunque ulteriori indagini, disposte dal pm di turno della procura torrese per accertare la dinamica del tragico incidente. I familiari straziati hanno raggiunto l'obitorio del nosocomio. Parenti e amici si sono stretti intorno alla famiglia dell'uomo. Si attende l'autopsia per poter poi celebrare i funerali e poter dare l'ultimo saluto al 58enne morto così tragicamente.