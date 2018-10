Nonno muore mentre accompagna nipote a scuola. Shock in strada P. R. settanta anni di Calvizzano stava portando a scuola la nipotina

Si è sentito improvvisamente male mentre accompagnava la sua nipotina a scuola. A perdere la vita senza che a nulla servissero i soccorsi un uomo di Calvizzano P. R. le sue iniziali stroncato, con buona probabilità da un infarto fulminante.

E' successo in via Baracca, affollata da molti pendolari e genitori intenti ad accompagnare i propri figli a scuola. Il signore ha accusato un malore mentre, alla guida della sua moto, accompagnava la nipotina a scuola. Ha accostato e si è accasciato al suolo. E' deceduto prima dell’arrivo dei sanitari del 118 in via Tagliamento, a Marano, a due passi dalla scuola Vittoria Alfieri. Prima di morire, il 73enne ha fatto scendere la bimba - che frequenta la scuola dell'infanzia - dal mezzo e si è poi accasciato al suolo. Ha tentato, insomma, di mettere in salvo la nipotina fino all'arrivo dei soccorsi. Sul posto i vigili urbani di Marano, guidati dal capitano Brigida Costa, e i carabinieri della locale Compagnia di via Nuvoletta.