Blitz dei vigili a casa Di Maio: trovati rifiuti I controlli scattati a Mariglianella, verifiche anche sull'immobile

All'interno della proprieta' del padre del vice premier, Luigi Di Maio, a Mariglianella (Napoli) sono state sequestrate aree dove erano stati depositati rifiuti inerti. Lo fa sapere il comandante della Polizia municipale di Mariglianella al termine di un sopralluogo avviato nella mattinata di oggi alla presenza di tre agenti della Polizia municipale stessa, dei responsabili dell'ufficio tecnico comunale e di un rappresentante della famiglia Di Maio. Andrea Manganici, comandante della Polizia municipale di Mariglianella (Napoli), ha riferito che sono ancora in corso gli accertamenti da parte dell'ufficio tecnico sugli immobili.

Immediate le reazioni alla notizia nmel mondo politico.

"Ora spuntano anche rifiuti inerti nei terreni della famiglia Di Maio. A questo punto e' davvero non piu' rinviabile la sua presenza in Aula. Uno che e' nato con lo streaming, non puo' scappare come un coniglio. Abbia coraggio, affronti il Parlamento. Di Maio non scappare", scrive su twitter il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.

"Da quattro giorni grillini di ogni ordine e grado si affannano per esprimere solidarieta' e vicinanza a Luigi Di Maio per la vicenda dei lavoratori in nero nell'azienda di famiglia. A nessuno di loro punge vaghezza di fare l'unica telefonata alle vere vittime di questa storia: a quei lavoratori e padri di famiglia sfruttati e sottopagati, cioe', pur di avere un salario. Per i grillini sarebbe un atto minimo di "onesta'", intellettuale in questo caso dal momento che le altre declinazioni della parola tanto cara al movimento sono andate da tempo a farsi benedire", prende posizione Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

Anche il sottosegretario Vito Crimi (M5S) interviene sul blitz dei vigili a Mariglianella, fornendo, però, un distinguo: "Luigi Di Maio è sereno dopo la vicenda relativa a suo padre? Sereno, assolutamente sì. E' sereno nel merito, però, quando si attaccano i collaboratori, come è successo a me, o i familiari è un'infamata, che fa soffrire. Spero che per Luigi possa passare questa sofferenza, perche si attaccano persone che non possono essere difese, come la mamma di Paola Taverna, che ha 82 anni e si è trovata i giornalisti sotto casa. Lo stesso è successo a Luigi, sotto casa i suoi genitori sono stati assaliti dai giornalisti, ma per domandare cosa? Qual è la notizia politica? Questo è sciacallaggio. Altro è la vicenda Boschi e Renzi, in quel caso i figli entravano per i loro ruoli politici nelle faccende dei genitori".