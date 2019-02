Incendiato basso dove vivono nigeriani: "E' razzismo" Un motorino è stato dato alle fiamme davanti all'ingresso, gli abitanti sono rimasti intossicati

Hanno trasportato un motorino all'ingresso di un basso di Napoli, nella zona tra il Vasto e l'Arenaccia, in cui vive una famiglia di nigeriani: una donna, i fratelli e 4 figli di età compresa tra i due e i sei anni e gli hanno dato fuoco.

Lo racconta Repubblica: il motorino è stato portato da un gruppo di ragazzi, i nigeriani all'interno sono rimasti intossicati dal fumo, uno di loro è restato al pronto soccorso per tutta la notte.

Secondo le vittime e alcune associazioni si tratterebbe di un episodio di matrice razzista, ipotesi che i carabinieri, impegnati a far luce sull'episodio, non hanno confermato.

I nigeriani avrebbero però spiegato di non aver avuto mai scontri con nessuno, ma di essere stati spesso oggetto di insulti e scherno da parte di alcuni ragazzi.