Neres choc: si teme una lesione al tendine Nelle prossime ore gli esami strumentali. Il Napoli accelera per Giovane

Il cielo sopra Castel Volturno si fa improvvisamente cupo. Quello che sembrava un semplice fastidio fisico per David Neres rischia di trasformarsi in un lungo stop. L’esterno brasiliano, arrivato in estate con grandi aspettative, è ora al centro di un vero e proprio giallo medico che potrebbe costringere Antonio Conte a fare a meno di lui per i prossimi mesi.

Il calvario di Neres: dalla Lazio al crollo col Parma

Tutto è iniziato nella sfida contro la Lazio, dove Neres ha visto girarsi la caviglia, uscendo. Neres ha saltato Verona ma ha provato a giocare contro il Parma, subentrando nella ripresa a risultato bloccato.

Tuttavia, dopo appena mezz'ora di gioco, il dolore è tornato a farsi sentire in modo acuto, costringendolo a uscire nuovamente. Il sospetto, come riferito anche da Gazzetta.it è che ci sia una lesione ai tendini . Nelle prossime ore è atteso un consulto specialistico: se la risonanza confermerà i timori dello staff medico, l’intervento chirurgico diventerà l’unica strada percorribile, con tempi di recupero stimati in almeno 8-10 settimane.

Il mercato azzurro si infiamma: obiettivo Giovane

Con Neres ai box, il Direttore Sportivo Giovanni Manna non può restare a guardare. La necessità di un esterno d’attacco è diventata improvvisamente la priorità assoluta di gennaio, ancora prima che la sostituzione di Lucca come centravanti.

Il nome in cima alla lista è quello di Giovane dell’Hellas Verona. Il brasiliano classe 2003 sta impressionando per velocità e qualità tecnica, caratteristiche che lo rendono il sostituto ideale, per caratteristiche, proprio di Neres. Il Napoli è in fase avanzata con il club scaligero: si va verso il prestito oneroso con obbligo di riscatto.