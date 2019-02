Controllore lo multa, anziano lo prende a schiaffi Si è scagliato contro l'uomo perché voleva salire a bordo con un solo biglietto

Ancora un’aggressione ad un dipendente di Anm. Stavolta è accaduto alla stazione del Parco Margherita della Funicolare di Chiaia, Protagonista un anziano, che, secondo il racconto del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Andrea Santoro, avrebbe schiaffeggiato un controllore mentre gli stava comminando la multa. L’uomo era in compagnia di una donna e in due sarebbero saliti a bordo marcando un solo biglietto. Il controllore non ha reagito: ha chiamato i carabinieri che si sono fatti trovare nella stazione successiva per identificare l’aggressore e permettere la denuncia all’Autorità Giudiziaria. L’anziano ha dato in escandescenze dopo aver saputo che in stazione i biglietti hanno un costo maggiorato: ha raggiunto una macchinetta e ha scoperto che non dava resto, e per questa ragione ha deciso di salire senza biglietto, sfogandosi poi prendendo a schiaffi il controllore.