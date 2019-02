Napoli, due arresti per droga al corso Garibaldi Nei guai due giovani già noti alle forze dell'ordine

La Polizia ha arrestato due giovani, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso tra loro.

I poliziotti mentre stavano effettuando dei controlli in Corso Garibaldi, hanno notato due persone a bordo di una vettura, che alla loro vista ha cercato di rallentare la marcia per imboccare un’altra strada.

Insospettiti, hanno bloccato l'auto e da un controllo effettuato ad entrambi, sono stati rinvenuti 0,91 grammi di cocaina, 0,92 grammi di marijuana, 06,55 grammi di hascisc.

Uno dei due era in possesso di 650,00 euro, suddivisi in varie banconote e non ha saputo dare spiegazioni in merito.. Entrambe le persone sono stati arrestate, in attesa del rito per direttissima.