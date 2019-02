Muore una donna e i parenti picchiano medici e infermieri Assalto all'ospedale di Boscotrecase, intervengono i carabinieri

Muore una donna e i parenti vanno su tutte le furie, picchiando medici ed infermieri. Un vero e proprio assalto, quello avvenuto nel reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale Sant'Anna e Santissima Maria della Neve a Boscotrecase. Danneggiati anche suppellettili e macchinari.

L'ammalata, una donna di 55 anni, è deceduta dopo 4 giorni di ricovero. I familiari hanno lamentato un'assistenza non adeguata. Si è reso necessario far intervenire i carabinieri per riportare la calma. Le persone sono state tutte identificate.

Queste ultime hanno presentato una denuncia alla Procura. E' stata aperta un'inchiesta e la salma al momento è sotto sequestro all'interno dell'obitorio di Castellammare di Stabia.