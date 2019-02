Rapinatore violento arrestato dalla Polizia a Napoli I fatti si riferiscono al settembre 2017

Gli agenti della VI Sezione criminalità diffusa della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di un uomo di 34 anni.

I fatti

Nella notte del settembre 2017 a Piazza Carità una Volante aveva notato una persona sanguinante al volto, che poco prima era stata vittima di una tentata rapina.

In particolare, due uomini armati si erano avvicinati in sella ad uno scooter alla vittima, tentando di rapinarla dell’incasso del suo ristorante. Alla sua reazione, l’uomo era stato colpito ripetutamente alla testa con il calcio della pistola e con un coltelo al polpaccio della gamba destra.

Le immediate indagini degli agenti della Squadra Mobile, sostenute in particolar modo dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito all’autorità giudiziaria di emettere il provvedimento restrittivo per concorso in tentata rapina, lesioni aggravate, detenzione illegale di armi.