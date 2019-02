Via Marina: false fatture per i lavori, 7 arresti In sette ai domiciliari. Secondo l'accusa venivano prodotte false fatture per acquisto materiali

Arresti questa mattina a Napoli per via dei lavori su via Marina. Secondo l’accusa venivano usate false fatturazioni per l’acquisto di materiale edile per ottenere indebitamente i finanziamenti.

Sette persone sono finite ai domiciliari e 443mila euro sono stati sequestrati: l’ipotesi è frode fiscale realizzata con false fatturazioni che avrebbero visto interessate società destinatarie di fondi per 20 milioni e altre che hanno contribuito ai lavori, peraltro ancora incompiuti in larga parte.

Secondo l’accusa alcune società fornitrici esterne emettevano fatture inesistenti per la vendita di materiale edile a imprese consorziate per poi fatturare al Comune che liquidava alla società capogruppo.