Ultrà napoletano arrestato dalla Polizia in Sardegna Aveva lanciato un casco da motociclista all'indirizzo dei tifosi del Bari

Si era reso responsabile di gravi gesti di violenza nei confronti degli ultras baresi. Fatti accaduti lo scorso 3 febbraio nel corso della partita Turris - Bari. In quell'occasione aveva lanciato all’indirizzo dei tifosi pugliesi un casco da motociclista.

Si tratta di un 20enne napoletano, arrestato dai poliziotti ad Olbia, in Sardegna. Il giovane è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata nelle indagini svolte dal Commissariato di Torre del Greco.

Già destinatario di un divieto, gli è stato ora notificato anche l’avvio del procedimento amministrativo per l’emissione del Daspo.

La misura cautelare del divieto di dimora in Torre del Greco, alla quale si era reso inosservante il giovane per assistere alla partita, era stata emessa dal Tribunale di Torre Annunziata a seguito di indagini svolte per stalking.