Il grande fratello del clan: telecamere e pistole ovunque Blitz dei carabinieri nel rione popolare: trovate armi e telecamere

Blitz dei carabinieri nel rione popolare “Pontecitrea” di Marigliano: trovate armi e un sosfisticato sistema di videosorveglianza creato ad hoc per proteggere le attività illecite che si svolgono nel rione. Sul terrazzo di uno degli stabili, in un congelatore a pozzetto, sono state trovate e sequestrate due pistole semiautomatiche cariche e pronte all'uso.

La zona era controllata da un sofisticato impianto di videosorveglianza, installato abusivamente per vigilare l'area da un'unica postazione e prevenire visite indesiderate:su un terrazzo c'era un maxischermo collegato con regia video a 6 telecamere installate in punti strategici per controllare la zona. Anche l'impianto è stato sequestrato.