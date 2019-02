Esplodono colpi d'arma da fuoco e scappano Si indaga su un grave episodio avvenuto nella notte a Napoli

Hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco e sono scappati. E' successo nella notte tra Piazzetta San Gaetano e Vico dei Giganti, nella zona dei Tribunali, a Napoli.

Due persone in sella ad uno scooter hanno sparato 9 colpi d'arma da fuoco in strada. Non vengono segnalati al momento danni a palazzi o auto e nessuno è rimasto ferito. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, per fare piena luce sull'accaduto.