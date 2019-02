Maltempo: quanti danni a Napoli, DeMa annulla impegni Alberi e cartelloni caduti ovunque: si fa la conta dei danni e il sindaco resta in città

Tanti danni causati dal maltempo a Napoli, per questo il sindaco De Magistris ha preferito annullare i suoi impegni in Spagna per seguire da vicino la situazione. Era atteso in Catalogna dove avrebbe tenuto una conferenza su Napoli e beni comuni e poi a Madrid dove avrebbe incontrato il sindaco Manuela Carmena.

In città tuttavia è in corso la conta dei danni, con il Comitato operativo di Palazzo San Giacomo in prima linea coordinato proprio dal sindaco con l’assessore Clemente. Diverse le criticità in città tra Viale Traiano, viale Colli Aminei, via Morelli, via Caravaggio: ovunque sono caduti alberi, cornicioni e cartelloni pubblicitari, in alcuni casi il forte vento ha sradicato addirittura ringhiere e cancelli.

Al lavoro Protezione Civile, personale del Verde, e tecnici di Napoli Servizi, Anm e Citelum.