46 Rolex falsi in casa: denunciato Erano riproduzioni di buon livello, pronte ad essere piazzate sul mercato

Quarantasei orologi con falso marchio Rolex sono stati sequestrati a Napoli, zona Mercato, dai carabinieri della stazione Borgoloreto, durante un'ispezione nella casa di un 63enne già noto alle forze dell'ordine, che è stato denunciato. Nell'abitazione di via Padre Rocco c'erano 46 riproduzioni di buon livello dei famosi orologi, verosimilmente in attesa di essere smerciate sul mercato illegale o proposte a prezzi "favorevoli" per truffare qualche malcapitato.