Cartellone cade in autostrada: tragedia sfiorata Sul tratto Caserta - Napoli, a causa del forte vento una struttura ha ceduto

Non si placa l'ondata di maltempo sulla Campania e con pioggia e vento tanti sono i danni sul territorio. Si è sfiorata la tragedia sul tratto autostradale Napoli – Caserta, dove un cartellone stradale si è piegato a causa del forte vento ed è precipitato sulla carreggiata, tra i veicoli. Per fortuna nessuno degli automobilisti che stavano transitando in quel momento è stato urtato dal cartellone. Disagi si sono creati per permettere la rimozione del cartellone, ma per fortuna nessun ferito.