Calcinacci: chiusi otto negozi in piazza I vigili del Fuoco di Napoli intervengono su 8 esercizi in Piazza Garibaldi

Otto esercizi commerciali sono stati chiusi per motivi di sicurezza a Napoli dai Vigili del Fuoco, in piazza Garibaldi, in seguito alla cadute di intonaci e calcinacci per il forte vento del 22 febbraio. I civici interessati dal provvedimento vanno dal 96 al 106. Sei negozi sono a fronte strada. Tra gli esercizi commerciali chiusi, in attesa della messa in sicurezza definitiva dopo un primo intervento compiuto sabato scorso, la pasticceria "Cuori di Sfogliatella".